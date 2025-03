Marítimo empata, sem golos, frente ao Felgueiras

O encontro entre Marítimo e Felgueiras, para a 26.ª jornada da II Liga de futebol, não foi além de um empate, sem qualquer golo a registar.

O conjunto liderado por Ivo Vieira, voltou a dividir os pontos, no segundo encontro consecutivo disputado perante os seus adeptos, após o 1-1, registado na última jornada, frente ao Académico de Viseu.

Com mais um ponto somado na sua caminhada, o Marítimo mantém o 13.º lugar na tabela classificativa, agora com 30 pontos, enquanto o Felgueiras ocupa o 11.º posto, com mais um ponto que os 'leões' do Almirante Reis.

Na próxima ronda o conjunto maritimista tem uma deslocação registada no calendário, visitando o Penafiel, em 29 de Março, às 14 horas, em partida a disputar no Estádio Municipal 25 de Abril.

Segue-se agora uma paragem na competição, para dar lugar aos compromissos de seleções.