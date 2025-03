Primatas ajudam a esclarecer origem da tecnologia de ferramentas de pedra

A descoberta de um novo conjunto de ferramentas de pedra produzidas involuntariamente por primatas, no Brasil, abre novas perspetivas sobre as origens da tecnologia destes instrumentos na evolução humana, concluiu uma equipa internacional de investigadores.

O conjunto de lascas afiadas foi descoberto na Fazenda Matos, no Brasil, numa pesquisa liderada por Tomos Proffitt, investigador do Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve (UAlg), anunciou hoje a academia em comunicado.

O estudo revelou que aqueles instrumentos de pedra são produzidos involuntariamente por macacos-prego-de-peito-amarelo (espécie cujo nome científico é 'Sapajus xanthosternos'), através do seu comportamento quotidiano de partir nozes.

De acordo com os investigadores, aqueles objetos são "uma característica fundamental dos primeiros conjuntos de ferramentas humanas", lê-se na nota.

Os resultados mostram que as lascas afiadas, frequentemente associadas a ferramentas humanas, podem surgir sem intenção durante as atividades rotineiras dos primatas.

"Esta é a primeira análise detalhada de um conjunto de ferramentas de pedra de macacos-prego-de-peito-amarelo em ambiente selvagem", refere Tomos Proffitt, autor principal do estudo, citado na nota.

Segundo o investigador, estes resultados dão continuidade a pesquisas anteriores sobre os primatas que utilizam ferramentas de pedra "e mostram que a produção involuntária de lascas deve ser considerada um subproduto universal do uso percussivo de ferramentas nos primatas que utilizam pedra."

Além disso, adianta, "sugerem que comportamentos semelhantes nos primeiros hominídeos, há mais de três milhões de anos, poderão ter conduzido ao desenvolvimento da produção intencional de lascas e, eventualmente, ao aparecimento de tecnologias avançadas de ferramentas de pedra, como o 'olduvaiense' e o 'acheulense'".

Para os investigadores, os resultados sugerem que algumas das primeiras ferramentas de pedra "podem ter sido subprodutos de comportamentos percussivos" e não de ações intencionais.

Para o investigador da UAlg, o estudo reforça "a importância de estudar os primatas modernos, para explorar as raízes evolutivas do comportamento humano".

""Ao incorporar o espetro completo dos registos materiais de primatas e hominídeos, podemos compreender melhor os caminhos que levaram ao aparecimento da tecnologia lítica", conclui Tomos Proffitt.