Comissão Permanente pronuncia-se em quatro temas

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira reuniu esta manhã e deliberou por unanimidade quatro propostas. A primeira foi um pedido de parecer relativo ao Projecto de Lei que alarga o direiro ao Subsídio Social de Mobilidade a todos os imigrantes residentes na Região Autónoma da Madeira e amplia o universo de beneficiários estudantes, segundo alteração ao Dec/Lei 134/2015 de 24 de Julho, por solicitação da assembleia da República.

Igualmente por unanimidade foi votado o projecto de lei que estabelece o Regime Jurídico da Mobilidade Eléctrica aplicável à organização, acesso e exercício de actividades relativas à mobilidade eléctrica em conformidade com o disposto no regulamento da União Europeia, deu conta José Prada, presidente da referida comissão.

Os presentes aprovaram ainda um voto de congratulação à banda madeirense Napa pela vitória no Festival da Canção e de pesar pelo falecimento do antigo deputado e autarca, professor Manuel Leça.

Nesta reunião, além do vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Prada, que preside à comissão, marcaram presença apenas Sara Madalena do CDS, Jaime Filipe Ramos do PSD e Miguel Castro do Chega.