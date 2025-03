Paris Saint-Germain vence Marselha e praticamente resolve o campeonato francês

O Paris Saint-Germain praticamente sentenciou hoje o campeonato francês de futebol, ao vencer o Marselha, por 3-1, e aumentar para 19 os pontos de avanço sobre o seu perseguidor, cumprida a 26.ª jornada da Liga francesa.

Com Vitinha e Nuno Mendes no 'onze' e João Neves a entrar aos 72, os parisienses adiantaram-se no marcador por Ousmane Dembele, aos 17, depois de o gaulês fintar o guarda-redes, ampliando para 2-0 aos 42, por Nuno Mendes, que acompanhou o contra-ataque de Fabian Ruiz e fez carrinho para desviar o seu cruzamento para o golo.

Aos 51, o defesa português errou e ajudou a devolver a esperança ao Marselha, ao fazer um mau atraso, isolando, involuntariamente, o argelino Amine Gouiri, que agradeceu o brinde e reduziu para 2-1.

Com o jogo mais partido, o PSG respirou de alívio aos 76, quando o marroquino Achraf Hakimi cruzou e viu o espanhol Pol Lirola a antecipar-se ao seu guarda-redes para atirar para a própria baliza.

O PSG soma agora 68 pontos, mais 19 do que o seu adversário, segundo, com 49, mais 21 do que o Mónaco e o Nice e 23 do que o Lyon de Paulo Fonseca.

O técnico português, que cumpriu o segundo jogo de castigo de uma punição de nove meses, por ter encostado a cabeça a um árbitro em vigorosos protestos, viu o seu Lyon vencer o Le Havre por 4-2 e com isso destronou o Lille da quinta posição, enquanto deixou o seu adversário em posição de descida.

Lacazette adiantou o Lyon, com penálti aos 22 minutos, contudo Touré, igualmente de castigo máximo, igualou aos 31 e Casimir consumou a surpreendente reviravolta, aos 45+1.

Os suplentes Fofana e Mikautadze resgataram o comando para os anfitriões, com tentos aos 78 e 82 minutos, com Thiago Almada a fazer o definitivo 4-2, aos 90+6.

O desafio entre os dois últimos, Montpellier e Saint-Étiènne, não chegou ao fim, devido a desacatos nas bancadas provocados pelos ultras locais, numa altura em que os forasteiros venciam por 2-0 e jogavam com um atleta a menos.

O embate foi interrompido mais do que uma vez e posterirmente suspenso por mais de 20 minutos, acabando o mesmo por não ser reatado, por falta de condições no recinto do lanterna-vermelha, que está cada vez mais perto da descida, e não apenas por estar a oito pontos da salvação.

Diego Moreira foi titular no triunfo do Estrasburgo por 2-1 sobre o Toulouse, subindo a sétimo, com 43 pontos, a um de lugar na Liga Conferência, enquanto os visitantes são 10.º, com 34.

O Reims acabou com uma série negra de seis derrotas consecutivas para empatar 0-0 em casa do Brest, somando agora 23 pontos, dois pontos acima da linha de água, enquanto os anfitriões são nonos, com 37.