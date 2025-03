eGames Lab dá-se a conhecer no maior evento de videojogos do mundo

Cinco startups portuguesas, que integram o consórcio eGames Lab, vão participar no Game Developers Conference 2025, considerado o maior evento de videojogos do mundo, que decorre entre os dias 17 e 21 de Março, nos Estados Unidos da América.

Neste evento vão participar WOWsystems, Fapptory, RedCatPig, Infinity Games e Walkme Mobile, dando a conhecer os seus produtos, nomeadamente jogos para telemóveis, consolas e computadores e realidade aumentada e virtual. A eGames Lab tem a sua base na Madeira e vai assim mostrar o que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos tempos.

No caso da Walkme Mobile, vai mostrar o 'Trivia World Quest', um "quiz que transforma o entretenimento em aprendizagem, através da combinação do conhecimento, imersão e desafios físicos, que criam uma experiência única e interativa, em que os jogadores não se limitam a responder às questões: eles estão dentro do jogo, têm enigmas para resolver e obstáculos físicos para ultrapassar, à medida que avançam num mundo dinâmico". Além desse quiz, vai ainda apresentar o 'Waste Rush', um jogo de ação para telemóveis, que conduz os jogadores a práticas sustentáveis.

Já a WOWsystems e a Fapptory apostarão em 'Hanno', um jogo imersivo de ação e aventura para PC e consolas, que se desenrola no mundo fictício de Ashar. Segundo explica nota à imprensa, "os jogadores assumem o papel de Vimal, um adolescente órfão de uma pequena aldeia, que descobre Hanno, um elefante branco bebé, perdido e ferido na floresta. Na pele de Vimal, os jogadores devem descobrir a história por detrás de Hanno, enquanto lutam contra os Asuras, criaturas malévolas que corromperam o mundo de Vimal". Também em destaque estará o 'The Kause', um jogo de acção para computador, em que os utilizadores têm de resolver mistérios, recrutar apoiantes, descobrir os traidores e derrubar o regime opressivo também estará disponível para experimentação.

A Redcatpig apresentará 'KEO', um jogo de ação que tem lugar num mundo pós-apocalíptico de ficção científica, sendo que os jogadores se deslocam em carros de combate e constroem o seu próprio equipamento para dominar o campo de batalha e Hoovershock um jogo de ação, para computador e consolas, em que o utilizador controla um drone com armas e poderes alucinantes, num cenário colorido e muito movimentado.

A Infinity Games apresentará 'Chill' uma aplicação de bem-estar, que oferece vários mini-jogos relaxantes, dezenas de brinquedos interativos anti-stress, meditações personalizadas e uma biblioteca. A aplicação adapta-se às preferências dos utilizadores, oferecendo uma experiência personalizada de alívio de stress e a melhoria do sono, combinando brinquedos interativos, sons calmantes e minijogos numa única plataforma intuitiva.

A GDC é um dos mais relevantes eventos de gaming do mundo, servindo como um importante ponto de encontro entre os criadores de jogos, editores e entusiastas. É um espaço de inovação, com novas experiências tecnológicas, que nos inspira e cria oportunidades de networking que potenciam o crescimento e notoriedade do consórcio junto da academia e de investidores internacionais Miguel Campos, Líder do Consórcio eGames Lab

O eGamesLab é um consórcio de 22 empresas, dedicadas ao desenvolvimento das indústrias criativas e de jogos em Portugal.