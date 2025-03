Detido comandante de cargueiro que colidiu com petroleiro no mar do Norte

O comandante do navio porta-contentores que na segunda-feira colidiu com um petroleiro que transportava combustível para aviação, altamente inflamável, no mar do Norte foi detido pela polícia britânica, anunciou hoje o armador do navio.

Num comunicado, a empresa de navegação alemã Ernst Russ declarou que "o comandante do porta-contentores Solong foi detido pela polícia de Humberside", no nordeste de Inglaterra, e que "o comandante e toda [a sua] equipa estão a participar ativamente nas investigações".