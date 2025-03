Livre diz não confiar no Governo e pede intervenção de Marcelo sobre funcionamento das instituições

O porta-voz do Livre Rui Tavares disse hoje não ter confiança institucional e política no primeiro-ministro e pediu que o Presidente da República avalie "o normal funcionamento das instituições".

Em declarações transmitidas pela RTP, Rui Tavares afirmou que o país está hoje "de novo mergulhado numa crise política" por "exclusiva e única responsabilidade do primeiro-ministro e da sua imprevidência pessoal, falta de clareza, falta de transparência na gestão de conflitos de interesse".

O líder do Livre disse ainda não ter sido clara a intenção do primeiro-ministro em relação à apresentação de uma eventual moção de confiança, mas esclareceu que, se foi isso que fez, não tem confiança institucional no chefe do executivo.

Rui Tavares disse mesmo que essa "falta de confiança agravou-se ainda hoje porque não tomou nenhum dos caminho que permitiria, ao menos, tentar sanar a situação".

Rui Tavares acusou ainda o primeiro-ministro de entregar aos partidos a responsabilidade de uma crise política "que só se está a aprofundar por casa dele" e pediu a intervenção do Presidente da República para esclarecer se este é "o normal funcionamento das instituições".

"Para o Livre não é o normal funcionamento das instituições que tenhamos um primeiro-ministro que diz que doravante a empresa vai ser gerida pelos filhos", disse.