Carnaval com chuva e descida de temperatura no continente, nos Açores e na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê até terça-feira de Carnaval no continente, Madeira e Açores chuva, vento e descida da temperatura, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

De acordo com a meteorologista, o estado do tempo no continente será condicionado por uma região depressionária, havendo alguma incerteza na distribuição espacial e temporal da ocorrência de aguaceiros.

"Para hoje e amanhã [sábado] estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, sendo menos frequentes na região norte e mais intensos na região sul, e queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros. Depois nos dias 02 [domingo] e 03 [segunda-feira] um dos cenários que os modelos nos apontam é novamente a vinda de uma depressão nos níveis mais altos da atmosfera, que vem do nordeste, do interior do continente europeu em direção a Portugal continental.

Segundo Maria João Frada, esta depressão vai-se deslocando e vai posicionar-se entre a Madeira e o continente.

"Um dos cenários possíveis indica que segunda e terça-feira serão dias de muita nebulosidade, chuva e até neve. Temos um Carnaval não propriamente bom para os desfiles. As temperaturas também vão descer já a partir de amanhã", disse.

As temperaturas máximas vão variar entre os 14 e os 17 graus Celsius, sendo um pouco mais baixas no Nordeste Transmontano e Beira Alta entre os 07 e os 11 graus.

Em relação às mínimas, vão variar entre os 07 e os 10 graus, sendo no Nordeste Transmontano e na Beira Alta na ordem dos 01, 02, 03 graus e mais baixas na Serra da Estrela.

"Não é grande tempo para o Carnaval, mas é o que os modelos nos indicam. A partir de segunda-feira há alguma incerteza associada. Não apresenta muita confiança", disse.

No que diz respeito ao arquipélago da Madeira, Maria João Frada indicou que vão ocorrer aguaceiros nas vertentes norte e terras altas, que serão de neve nos pontos mais altos.

"Está também previsto vento com rajadas de 70 a 75 quilómetros por hora (km/h), sendo até 85 nas terras altas", indicou.

A temperatura mínima deverá variar entre 09 e 15 graus, sendo entre -1 e 04 graus nas terras altas, e a máxima deverá variar entre 15 e 20 graus, sendo entre 05 e 10 graus nas terras altas.

Para o arquipélago dos Açores, está prevista a passagem hoje de uma superfície frontal fria que vai condicionar o estado do tempo em todas as ilhas, provocando chuva, em geral fraca.

Está também previsto vento do quadrante oeste, moderado a fresco com rajadas até 60 km/h, rodando para o quadrante leste.

Prevê-se que as temperaturas mínimas deverão variar entre 11 graus e os 12 graus e as temperaturas máximas deverão variar entre os 16 graus e os 17 graus.