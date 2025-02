'Anora' vence Prémios da Associação de Produtores e toma dianteira nos Óscares

O filme independente "Anora" passou à frente na corrida para os Óscares com a vitória na 36ª edição dos Prémios da Associação de Produtores, que decorreu esta madrugada no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.

O prémio Darryl F. Zanuck para Melhor Produção de Longa-Metragem é um dos maiores indicadores de quem vai ganhar o Óscar de Melhor Filme, sendo que os vencedores coincidiram em treze dos últimos quinze anos.

A vitória é ainda mais relevante porque os prémios da Producers Guild of America (PGA Awards) foram entregues na mesma noite que os da Directors Guild of America (DGA Awards) e também aqui a estatueta de topo foi para "Anora", com Sean Baker a ser considerado Melhor Realizador.

Quando Baker subiu ao palco em Beverly Hills, fez questão de agradecer aos seus produtores Samantha Quan e Alex Coco pela resiliência e capacidade de transformar um filme independente num sucesso em Hollywood. Uma hora mais tarde, venciam nos PGA Awards, entregues a poucos quilómetros de distância.

Na noite anterior, o título tinha surpreendido ao vencer Melhor Filme na cerimónia Critics Choice Awards, apesar de ter perdido todas as outras categorias.

Com três das principais cerimónias de entrega de prémios da temporada a acontecer no mesmo fim de semana e a distinguir "Anora", estão agora mais apuradas as hipóteses para os Óscares, que a Academia entrega em Hollywood a 02 de março. Está encontrado o favorito da temporada, algo que até aqui não estava definido.

Nos PGA Awards, "Anora" ultrapassou "O Brutalista", "A Complete Unknown", "Conclave", "Duna: Parte II", "Emilia Pérez", "A Verdadeira Dor", "O Atentado de 5 de Setembro", "A Substância" e "Wicked".

Com um orçamento minúsculo de seis milhões de dólares, "Anora" foi filmado em Nova Iorque e venceu a Palma de Ouro em Cannes. Os direitos para a América do Norte foram adquiridos pela Neon, que desde então tem colhido os frutos desse investimento.

A gala da PGA também premiou "Robot Selvagem" na categoria de Animação e "Super/Homem: A História de Christopher Reeve" em documentário. "Shogun", "Hacks" e "Baby Reindeer" venceram nas categorias de televisão.

A cerimónia começou com os copresidentes Stephanie Allain e Donald De Line a destacar o impacto que os grandes incêndios de janeiro tiveram em Los Angeles, anunciando a criação de um fundo para ajudar os que foram afetados.

Os responsáveis também apelaram aos estúdios e grandes plataformas de "streaming' que tragam as produções de volta para Los Angeles, um tema que já tinha sido abordado por vários vencedores na gala dos críticos.

Sendo prémios dados por produtores aos seus pares, o que torna os PGA Awards tão importantes para prever os Óscares é a semelhança com o processo da Academia: ambas as organizações têm cerca de 10 mil membros, ambas nomeiam dez filmes e ambas usam um sistema de escolha por `ranking´.