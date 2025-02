Albuquerque também ‘promete’ ferry se for “a expensas do estado português”

O secretário-geral e cabeça-de-lista do JPP, Élvio Sousa, prometeu hoje, por ocasião da entrega da lista de candidatos no tribunal, que os madeirenses “irão ter o ferry, seguramente se o JPP for Governo, o mais brevemente possível”, comprometendo-se com uma ligação entre a Região e o continente “quinzenal ou semanal".

Confrontado com esta promessa, “vai trazer 20. Também o líder do PS já prometeu uns poucos”, começou por ser a reacção de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo em gestão e recandidato pelo PSD também ‘promete’ ligação ferry entre a Madeira e o continente, se o estado português assumir os encargos desta ligação marítima.

Recorda que “está consubstanciado no programa e no Orçamento de Estado que o Governo vai abrir concurso internacional para essa ligação. É evidente que se essa ligação for financiada pelo Estado português, tudo bem. Agora, não ponham novamente os madeirenses a financiar um transporte desta natureza”, adverte.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da cerimónia de inauguração das novas instalações da Solviagem, agência de viagens e turismo, localizada à Avenida Mário Soares, nas imediações do Jardim do Amparo, em São Martinho, Funchal.