Milhares protestam contra as políticas da administração de Trump em várias cidades dos EUA

Milhares de manifestantes juntaram-se hoje em várias cidades dos EUA para protestar contra as primeiras ações da administração de Trump, condenando tudo, desde a repressão da imigração à proposta de transferir à força os palestinianos da Faixa de Gaza.

Os manifestantes em Filadélfia e nas capitais dos estados de Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana entre outros empunhavam cartazes contra o Presidente Donald Trump; o multimilionário Elon Musk, líder do novo Departamento de Eficiência Governamental; e o Projeto 2025, um manual de direita para o Governo e a sociedade americana.

"A democracia não é um desporto para espectadores! Façam alguma coisa", lia-se num cartaz erguido por um manifestante em Filadélfia, escreve a agência Associated Press (AP).

Os protestos foram o resultado de um movimento que se organizou online sob as hashtags #buildtheresistance e #50501, que significa 50 protestos, 50 estados, um dia. Sites e contas nas redes sociais lançaram apelos à ação, com mensagens como "rejeitar o fascismo" e "defender a nossa democracia".

No exterior do Capitólio, em Lansing, Michigan, uma multidão de cerca de mil pessoas reuniu-se sob temperaturas negativas.

Catie Miglietti, da cidade de Ann Arbor, considerou que o acesso de Musk aos dados do Departamento do Tesouro era especialmente preocupante. Miglietti pintou um cartaz que representava Musk a manipular Trump com o braço levantado - evocando o gesto de braço esticado pelo dono da Tesla durante um discurso em janeiro, que foi interpretado por algumas pessoas como uma saudação nazi.

"Se não pararmos com isto e não conseguirmos que o Congresso faça alguma coisa, é um ataque à democracia", disse, em declarações à AP.

Columbus, capital do Ohio, manifestantes à porta da Statehouse gritavam: "Acordem, EUA! Parem o golpe de Estado que está a decorrer!".

"Estou chocada com as mudanças da democracia nas últimas, bem, especificamente duas semanas - mas tudo começou há muito tempo", afirmou Margaret Wilmeth, uma idosa de Columbus. "Por isso, estou apenas a tentar fazer uma presença de resistência."

Craig e Robin Schroeder conduziram quase duas horas desde a sua casa em Findlay para a manifestação. Descreveram a nomeação do secretário da Defesa Pete Hegseth como uma bofetada às famílias dos militares do Ohio.

O Senado confirmou a nomeação de Hegseth por pouco, depois de este ter sido questionado por membros de ambos os partidos sobre as suas qualificações para liderar as forças armadas, numa altura em que está envolto em suspeitas de consumo excessivo de álcool e de comportamentos agressivos para com as mulheres.

"Este é o meu primeiro protesto de sempre, mas não consigo imaginar um que valha mais a pena", disse Robin Schroeder, 47 anos, à AP.

Durante as manifestações nas várias cidades norte-americanas, Musk e o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) foram alvo de críticas.

"O DOGE não é legítimo", lia-se num cartaz na escadaria do Capitólio do estado de Jefferson, em Missouri, onde se reuniram dezenas de manifestantes. "Porque é que o Elon tem os dados da Segurança Social???"

Os membros do Congresso expressaram a preocupação de que o envolvimento do DOGE com o sistema de pagamentos do Governo norte-americano poderia levar a riscos de segurança ou à perda de pagamentos para programas como a Segurança Social e o Medicare. Um funcionário do Departamento do Tesouro diz que um executivo de tecnologia que trabalha com o DOGE terá "acesso somente para leitura".

Os manifestantes do Missouri gritavam "não nos vamos vergar" e "não seremos silenciados".

Trump assinou uma série de ordens executivas nas primeiras semanas do seu novo mandato sobre várias temáticas, desde o comércio e a imigração até às alterações climáticas. À medida que os democratas começam a levantar a voz em oposição à agenda de Trump, os protestos também começaram.

No Alabama, várias centenas de pessoas reuniram-se à porta da Statehouse para protestar contra as ações estatais e federais que visam as pessoas LGBTQ.

Na terça-feira, a governadora do Alabama, Kay Ivey, prometeu assinar uma lei a declarar que existem apenas dois sexos, masculino e feminino - ecoando a recente ordem executiva de Trump para que o Governo federal defina o sexo como apenas masculino ou feminino.