Galeno iguala Éder Militão no segundo lugar das vendas mais elevadas do FC Porto

O futebolista internacional brasileiro Galeno igualou hoje o compatriota Éder Militão no segundo lugar das vendas mais elevadas de sempre do FC Porto, ao chegar aos sauditas do Al-Ahli por 50 milhões de euros (ME) fixos.

Reforço mais caro da história do clube de Jeddah, quinto classificado do escalão principal da Arábia Saudita, o extremo saiu dos 'dragões' no último dia da janela de transferências de inverno naquele país pela mesma verba com que o defesa-central Éder Militão tinha rumado ao atual campeão mundial, europeu e espanhol Real Madrid no final de 2018/19.

Galeno, de 27 anos, renovou ainda o recorde de vendas do FC Porto na presidência de André Villas-Boas, ao destronar o ponta de lança brasileiro Evanilson, transferido em agosto de 2024 para os ingleses do Bournemouth por 37 ME, mais 10 ME em variáveis.

A tabela de 'encaixes' fixos com transações de passes de futebolistas comunicados pelos 'azuis e brancos' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é encabeçada pelo médio internacional português Otávio, que rumou em agosto de 2023 ao vice-campeão saudita Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pelos 60 ME correspondentes à cláusula de rescisão.

De fora do pódio passaram a estar a partir de hoje o extremo Luis Díaz e o médio James Rodríguez, após cada colombiano ter custado imediatamente 45 ME ao Liverpool e aos franceses do Mónaco em 2022 e 2013, respetivamente, sendo que o acordo alcançado com os ingleses prevê 15 ME em variáveis, dos quais cinco ME já foram cumpridos.

O top 5 é perseguido pelo médio Vitinha, contratado pelo tricampeão francês Paris Saint-Germain há três temporadas por 41,5 ME, seguindo-se quatro avançados, três dos quais negociados por 40 ME, nomeadamente Fábio Silva (Wolverhampton), o brasileiro Hulk (Zenit São Petersburgo) e o colombiano Radamel Falcao (Atlético de Madrid) - com sete ME em objetivos -, enquanto André Silva ingressou nos italianos do AC Milan por 38 ME.