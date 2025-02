Lateral brasileiro Marcelo despede-se dos relvados aos 36 anos

O defesa internacional brasileiro Marcelo anunciou hoje o adeus aos relvados enquanto jogador, aos 36 anos, mas garantiu que ainda tem muito para dar ao futebol.

"A minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito para dar ao futebol. Obrigado por tudo", comentou o antigo jogador, num vídeo publicado nas redes sociais, mas sem especificar o que será o futuro.

Marcelo lembrou ainda o amor pelo futebol que lhe foi transmitido pelo avô e que, aos 18 anos, o Real Madrid abriu-lhe a porta, para uma aventura de 16 épocas, num percurso em que chegou a ser um dos capitães.

O lateral lembrou a conquista de 25 títulos pela equipa espanhola, incluindo cinco edições da Liga dos Campeões, mas também as vitórias pelo Brasil, com duas medalhas olímpicas e uma Taça das Confederações, e o Fluminense, ao serviço do qual venceu a Taça Libertadores e a Taça sul-americana.

O adeus de Marcelo mereceu palavras do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que assinalou o legado do lateral, uma das "grandes lendas" do clube.

"É uma das nossas maiores lendas e o Real Madrid é e será sempre a sua casa", comentou Pérez, em alusão a um percurso do jogador, que chegou a Madrid em 2006 para se tornar nos 'merengues' o herdeiro de outro lateral brasileiro, Roberto Carlos.

Também o clube espanhol se associou às lembranças de Marcelo nesta despedida, assinalando os 546 jogos do lateral e os 25 troféus (quatro mundiais de clubes, cinco Ligas dos campeões, três Supertaças europeias, seis Ligas espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha).

Marcelo começou a jogar futebol nos infantis do Fluminense, clube em que chegou aos seniores e do qual rumou no final de 2006 para o Real Madrid.

Na Europa, vestiu em quase toda a carreira as cores dos 'merengues', terminando o vínculo na época de 2021/2022, após a qual assinou pelos gregos do Olympiacos, onde permaneceu pouco mais de cinco meses, até regressar ao Fluminense, entre junho de 2023 e 26 outubro de 2024, quando disputou o último jogo.