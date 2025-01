Está a decorrer concurso para explorar restauração e estacionamento do Centro Desportivo da Madeira

Foi aberto um concurso público, pela Ponta Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, com o intuito da concessão "dos Espaços de Restauração e Parque de Estacionamento do Centro Desportivo da Madeira". As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59, do dia 26 de Fevereiro de 2025

Segundo explica nota à imprensa, este será um contrato válido por cinco anos, que pode ser renovado por duas vezes, por período de cinco anos. O preço do procedimento é de 30.160 euros, que corresponde a um valor base mínimo mensal de 520 euros, aos quais acresce IVA. "O adjudicatário deverá prestar caução em montante correspondente a 2% do valor contratual", indica.

"O Centro Desportivo da Madeira é um espaço diversificado e com excelentes condições para a prática de várias modalidades desportivas, cumprindo, desta forma, um papel importante de dinamização do desporto no concelho da Ribeira Brava e na Região, e contribuindo também para o desenvolvimento local e regional", dá conta a tutela.

As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site www.sociedadesdesenvolvimento.com e na sede da Ponta do Oeste, localizada na Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional, 3.º Andar, Funchal.

A disponibilização das peças do concurso, e toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma eletrónica: https://www.acingov.pt.