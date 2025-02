Le Monde denuncia "expulsão encoberta" do correspondente em Moscovo

O jornal francês Le Monde denunciou hoje a "expulsão encoberta" do seu correspondente em Moscovo, Benjamin Quénelle, cuja acreditação foi revogada após ter sido suspensa durante quatro meses.

"Esta decisão arbitrária constitui um novo obstáculo à liberdade de informação num país onde jornalistas independentes russos trabalham em condições cada vez mais difíceis", disse o diretor do Le Monde, Jerome Fenoglio, num artigo publicado no site do jornal, em francês e russo.

O diretor indicou que Quénelle passou mais de vinte anos na Rússia, primeiro a escrever para os jornais La Croix e Les Echos, antes de entrar no Le Monde.

Agora, depois da decisão de Moscovo, "pela primeira vez desde 1957, o Le Monde não pode ter um correspondente em Moscovo", salientou o diretor, que considera a situação "sem precedentes", já que "mesmo nos momentos mais tensos da Guerra Fria" o jornal pôde continuar a trabalhar na então União Soviética.

Fenoglio acrescentou que as autoridades russas reconheceram à diplomacia francesa que o cancelamento da acreditação de Quénelle foi interpretado como "retaliação" pelo facto de Paris não ter concedido visto de imprensa a "supostos jornalistas" do jornal Komsomolskaia Pravda, "próximo do Kremlin".

Segundo o Ministério dos Negócios Estrrangeiros, indicou o diretor, "os nomes propostos por Moscovo não eram de jornalistas, mas de agentes dos serviços secretos russos".