Militares acusam Moscovo de atacar escola usada como abrigo

Militares ucranianos acusaram hoje a Rússia de atacar uma escola utilizada como abrigo para idosos, deixando dezenas de civis sob os escombros, na cidade de Sudja, situada na parte da região russa de Kursk ocupada pela Ucrânia.

Segundo o porta-voz do comando ucraniano na região, Oleksii Dmytrachkivsky, "95 pessoas estão presas sob os escombros".

A Ucrânia lançou em agosto de 2024 uma ofensiva na região de Kursk, assumindo o controlo de dezenas de vilas e pequenas cidades, incluindo o polo regional de Sudja, onde viviam cerca de 6.000 pessoas antes dos combates.

"A aviação russa atingiu um internato na cidade de Sudja, na região de Kursk, com uma bomba guiada. O ataque foi intencional", acusou o estado-maior ucraniano através da rede social Telegram.

"No momento do ataque, dezenas de habitantes encontravam-se no interior do edifício, preparando-se para o abandonar. Está a ser feito tudo para resgatar os sobreviventes", acrescentou.

Citado pela agência noticiosa francesa France-Presse, Oleksii Dmytrachkivsky disse que a maior parte das pessoas "são idosos e acamados".

A AFP não conseguiu confirmar de imediato as acusações ucranianas e as autoridades russas ainda não fizeram qualquer comentário sobre o assunto.

Na semana passada, um funcionário russo disse à agência France-Presse que as autoridades estavam a trabalhar para garantir a retirada de civis russos presos atrás das linhas de frente.