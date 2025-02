IASAÚDE divulga contratos para 97 camas de cuidados continuados na Madeira

O IASAÚDE faz fez publicar em diário oficial da Região (JORAM) os contratos com três instituições do sector social de adesão à REDE - Rede de Cuidados Continuados Integrados da Madeira, que prevê a criação de um total de 97 camas, representando um investimento superior a 6,5 milhões de euros, com financiamento PRR.

Os compromissos foram assumidos através de contratos-programa celebrados no dia 18 de Dezembro e na mesma data homologados pelo secretário regional da Saúde.

Todos os contratos têm, na parte pública, como cocontratantes o Instituto de Administração da Saúde - IASAÚDE, o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Um dos contratos foi com as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus - Casa de Saúde Câmara Pestana. Respeita à contratação de 22 camas, pelo valor global de 1.985.016 euros, sendo destes 897 mil para pagar os cuidados de saúde, 1,5 milhões para cuidados de apoio social e 42 mil euros para fraldas.

Um outro contrato foi estabelecido com Lar d’Ajuda - Lar e Centro de Dia. Prevê a criação de 30 camas, pelo valor global de 2.706.840 euros, correspondentes a 1,2 milhões para encargos com cuidados de saúde, 1,4 milhões para despesas de cuidados de apoio social e 57 mil para fraldas.

O terceiro contrato é o de maior despesa. Foi estabelecido com a Dilectus, Residências Assistidas e implica a contratação de 45 camas, pelo valor global de 4.060.260 euros. Destes, 1,8 milhões são para pagar despesas de saúde, 2,1 milhões para cuidados de apoio social e 86 mil para fraldas.