Iniciativa Liberal Madeira reúne-se com ACIF

A Iniciativa Liberal Madeira vai reunir-se esta quinta-feira, 30 de Janeiro, com a Direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal, no contexto da elaboração do seu programa eleitoral.

O partido pretende com este encontro "perceber quais são as preocupações e prioridades da ACIF, enquanto representante de grande parte do tecido empresarial da Madeira, bem como partilhar as do partido".

A reunião vai realizar-se na sede da ACIF, no Funchal, às 12 horas.