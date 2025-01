José Matos toma posse hoje na Polícia Judiciária

José Matos toma posse esta quinta-feira, 30 de Janeiro, como novo director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, numa cerimónia agendada para as 10 horas nas instalações da PJ do Funchal. A tomada de pose conta com a presença do Director Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o novo director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira conta no seu currículo com uma licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduação em Ciências Jurídico-Criminais, pela Faculdade de Direito de Lisboa.

A nível profissional foi inspector na Directoria de Lisboa da PJ, entre 1999 e 2009, tendo sido formador residente, na Escola da Polícia Judiciária (actual Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais) entre 2009 e 2017.

Após ter sido promovido a coordenador de Investigação Criminal, foi colocado na Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, entre 2017 e 2020. Desde esse ano era então o coordenador da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Reunião Ordinária da Autarquia de Santana;



13h30 - Audição na Assembleia da República do director do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais

18h00 -Apresentação da exposição 'Carnaval', da artista Susana Figueira, na Galeria Espaço Mar;

Conselho de Governo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Janeiro, Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas:

1821 - As Cortes portuguesas decretam a formação do Conselho de Regência, para exercer o poder em nome de D. João VI, no Brasil

1917 -- Grande Guerra de 1914-1918. Três vapores britânicos zarpam do Tejo, levando a bordo a 1.ª Brigada do Corpo Expedicionário Português, comandada pelo general Gomes da Costa. Estes navios chegaram ao porto de Brest três dias depois, desembarcando as primeiras tropas portuguesas a chegar a França em 2 de fevereiro.

1933 - Adolf Hitler é nomeado Chanceler alemão pelo Presidente Paul Hindenbourg.

1943 - II Guerra Mundial. A força aérea britânica faz o primeiro ataque diurno a Berlim, na Alemanha de Hitler.

1980 - Otelo Saraiva de Carvalho anuncia o lançamento da FUP - Força de Unidade Popular.

1984 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, anuncia a recandidatura à Presidência dos Estados Unidos da América.

2007 - Entra em vigor na Faixa de Gaza o acordo de cessar-fogo entre as facções palestinianas da Fatah e do Hamas.

2018 - A Escócia torna-se a primeira região do Reino Unido a legislar sobre a proporção de mulheres em funções de chefia nas entidades públicas, ao aprovar uma lei que determina que pelo menos metade dos cargos sejam ocupados por mulheres.

2019 - O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela proíbe o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, de sair do país, de alienar e hipotecar as propriedades, e bloqueia as suas contas em território venezuelano.

2020 - A Organização Mundial de Saúde declara emergência de saúde pública internacional o surto do novo coronavírus na China.

2023 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais algumas das normas do decreto que regula a morte medicamente assistida, em resposta ao pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma.

2024 - A aprovação da lei de amnistia dos independentistas catalães é travada no plenário dos deputados de Espanha pelo partido separatista do ex-presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, que seria um dos principais beneficiários da medida.

