Quando o desperdício do Estado é 'esmagado' pelas estatísticas

Bom dia. Os jornais nacionais trazem hoje várias notícias de interesse, mas aquele que na primeira página parece mais evidente da ideia expressa no título é a de que o "Estado pagou 2,8 milhões em rendas mas 80% das casas estão vazias", quando por outro lado "Poupança de 3,4 mil milhões em investimento público produziu o 2.º maior excedente em 50 anos". O leitor escolhe o que ler entre tantas notícias, quando estamos à beira de nova 'frente da batalha comercial' do novo presidente dos EUA.

No Público:

- "Número de creches com horário alargado sobe 42% em cinco anos"

- "15 dias frenéticos. Trump inaugura uma nova era protecionista"

- "Canadá e México retaliam contra tarifas"

- "Com purgas, cortes e decretos, nova Administração redesenha governo e país"

- "Violência doméstica. Agente da PSP incendiou dois carros após condenação"

- "TAP. Passageiros do Brasil e EUA superam níveis pré-covid"

- "União Europeia. Costa junta líderes em retiro para procurar rumo na defesa"

- "Convenção. IL lança Mariana Leitão como candidata às presidenciais"

- "Andebol. Portugal perde o bronze mas ganha o respeito do mundo"

- "Pintura. Investigação de quatro anos conclui que quadro de 50 dólares é de Van Gogh"

- "Futebol. Sporting e Benfica vencem e ficam à espera do que o FC Porto fará hoje"

No Correio da Manhã:

- "Abusador capturado em França. Vítima entrega abusador à PJ"

- "E. Amadora 2 Benfica 3. Benfica entra forte mas ainda sofre"

- "Sporting 3 Farense 1. Leão soma mais três pontos"

- "Rio Ave-FC Porto. Anselmi recusa pensar já no clássico"

- "Sondagem. Moedas favorito em Lisboa e Pizarro à frente no Porto"

- "Presidenciais. Marques Mendes e Mariana Leitão na corrida a Belém"

- "Mecanismo não trava. Pensões perdem poder de compra"

- "GNR condenado a prisão por acusar 1,02 gr/l no quartel"

- "Educação. Escolas de Lisboa com mais chumbos do que as do norte"

- "Viseu. Exige sexo oral e ameaça matar"

- "Quase 200 reprovam. Só 99 passam nos testes físicos para guarda prisionais"

No Jornal de Notícias:

- "Ameaça crescente de navios russos mobiliza a Marinha"

- "Contribuição dos imigrantes para a Segurança Social bate todos os recordes de 2024"

- "Liberais. Rui Rocha reeleito líder e Mariana Leitão na corrida a Belém"

- "Bragança. Tribunal anula escravidão e livra três da prisão"

- "Porto. TVDE dizem que só representam 3% do trânsito da cidade"

- "Aveiro. Nova estrada reduz tempo até Águeda para dez minutos. Se não ficar concluída em 2028 perde os 44 milhões do PRR"

- "Missão cumprida. Sporting--Farense 3-1. E. Amadora-Benfica 3-2"

- "FC Porto. Tomás Pérez contratado ao Newell's da Argentina para reforçar o meio-campo"

- "Andebol. Seleção manteve sonho do bronze até ao último segundo do mundial"

- "Portugal perdeu com a França (35-34), mas fez história com um inédito quarto lugar. Francisco Costa foi o melhor jovem do torneio"

No Diário de Notícias:

- "Estado pagou 2,8 milhões em rendas mas 80% das casas estão vazias"

- "Orçamento. Poupança de 3,4 mil milhões em investimento público produziu o 2.º maior excedente em 50 anos"

- "Vistos. Governo admite conceder autorização de residência a imigrantes de trabalho sazonal"

- "Impostos. Consignação do IRS triplicou e deu 247 milhões às instituições sociais numa década"

- "Convenção da IL. Rui Rocha reelege-se com Montenegro na mira e Mariana Leitão nas presidenciais"

- "União Europeia. 'Concordamos em gastar mais e melhor juntos?' A pergunta sobre Defesa que Costa quer ver respondida no retiro dos líderes europeus"

- "Bruno Chaveiro. O talento da guitarra portuguesa que ouvia Ray Charles e Red Hot Chili Peppers"

- "Livro. Papa Francisco antecipa autobiografia póstuma"

No Negócios:

- "Grandes gestoras vão aos saldos na bolsa de Lisboa"

- "Conversa capital. Pedro Afonso. 'Muitas empresas estão viciadas em subsídios"

- "Governo falha promessa nos seguros para comprar casa"

- "Gastos com serviço doméstico vão dar desconto no IRS"

- "Moedas lidera corrida por Lisboa e Pizarro está à frente no Porto"

- "Investidor privado. Da segurança ao lazer: as tecnologias para os animais"

No Jornal Económico:

- "EUA aumentam tarifas. México, Canadá e China retaliam"

- "Rui Rocha reeleito promete mais ação e apresenta propostas sobre segurança"

- "Estado paga à Cosec quatro vezes mais em comissões do que em serviço"

- "Aval do Governo a que a CGD estude compra do Novobanco preocupa partidos"

- "Portugal ganhou mais dois gigas de capacidade em renováveis"

- "Cotação do ouro está em máximos e vendas sobem em Portugal"

- "Chega contrata ex-mulher de deputado, mas recusa ser 'tacho'"

- "Fundadora da Tecnimede é a 38ª fortuna da Forbes Portugal"

- "Portugal está no top20 europeu das patentes na área do cancro"

No Record:

- "E. Amadora 2-3 Benfica. Sporting 3-1 Farense. Ressaca sem dor de cabeça"

- "Grandes de Lisboa cumprem após semana de Champions"

- "Benfica. Mercado. Belotti e Dahl garantidos"

- "Rio Ave-FC Porto. Tomás Pérez reforça meio-campo"

- "Anselmi em estreia na Liga: 'Foco no presente, tudo o resto é ruído'"

- "Mundial de Andebol. França-Portugal (35-34). Heróis até ao fim. Seleção encerra campanha histórica em 4.º lugar"

- "Judo. Conquista Grand Slam. Patrícia de ouro em Paris"

- "Inglaterra. Man. United o Cristal Palace 2. Amorim tem equipa de cristal"

- "Itália. Milan 1-1 Inter. Conceição sofre empate no dérbi nos descontos"

No O Jogo:

- "Andebol. Campeões sem medalha. Portugal perde o bronze numa derrota histórica com França, mas sai do Mundial de cabeça erguida. Martim Costa e Iturriza na equipa ideal. Francisco Costa eleito melhor jovem."

- "Pressão alta. Leões vencem antes da visita ao Dragão, Águias cumprem e podem beneficiar do clássico de sexta-feira entre os rivais"

- "Rui Borges. 'Parece que Harder joga futebol de rua'"

- "Bruno Laje. 'Ficámos felizes com os 90 minutos'"

- "FC Porto. Pérez reforça miolo. Médio argentino de 19 anos assina até 2029 e fica com cláusula de 60 milhões"

- "SAD recusa 50MEuro por Nico, mas Man. City não desiste"

- "Ivan Jaime cedido ao Valência com opção de compra de 7MEuro"

- "Rio Ave-FC Porto. Anselmi. 'Não gosto de limitar os jogadores'"

- "Matheus no Ajax, Yuri no Blackburn"

- "Itália. Família Conceição em ação no Cálcio. Francisco marca e Sérgio empata"

E no A Bola:

- "Sporting 3-1 Farense/ E. Amadora 2-3 Benfica. Leão e Águia sem ressaca europeia. Em frente!"

- "Mundial de Andebol. França 35-34 Portugal. Sem medalha mas com história e orgulho"

- "Judo. Patrícia Sampaio de ouro em Paris"

- "Atletismo. SC Braga campeão europeu de corta-mato feminino"

- "Rio Ave-FC Porto. Tomás Pérez reforça meio-campo"