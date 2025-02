Telmo Correia sublinha resultados positivos da videovigilância

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, considerou hoje "muito positivos" os resultados das 770 câmaras de vigilância ativas no país, apontando a videovigilância como um instrumento fundamental para as forças de segurança.

O governante que presidiu à assinatura do Protocolo de Instalação de 34 Câmaras de Vigilância em Óbidos, afirmou que se trata de "uma ferramenta fundamental para as forças de segurança", sublinhando que "nos sítios onde tem sido implementada tem resultados muito positivos".

Telmo Correia exemplificou com os casos da Amadora, onde "na zona onde está a videovigilância, segundo os números da PSP, a criminalidade terá diminuído qualquer coisa como 60%", ou de Faro, no Algarve, onde "em duas ou três semanas foram evitados 39 crimes".

À margem da assinatura do protocolo, o secretário de Estado afirmou que no país existem "1.300 câmaras autorizadas e 770 em funcionamento", estando as restantes em processo de implementação.

O governante referiu ainda que o aumento deste tipo de vigilância depende da iniciativa das autarquias, que têm de avançar com pedidos para a instalação de câmaras.

"Esta é uma matéria que não é da exclusiva iniciativa do Governo", sendo necessário "que as câmaras municipais e que as forças de segurança identifiquem quando é que querem e que projetos querem fazer avançar", disse Telmo Correia.

No discurso que encerrou a assinatura do protocolo para a instalação de 34 câmaras de vigilância na vila de Óbidos, no distrito de Leiria, Telmo Correia afirmou que "um dos objetivos do Governo é fazer avançar a videovigilância".

Um sistema que considerou fazer sentido "em Óbidos, em zonas de grande concentração populacional, de diversão noturna, de grande concentração de turismo ou em zonas em que existe sinalização de comportamentos criminais ou de incivilidade, que podem levar a comportamento criminais".

O contrato administrativo assinado ontem, entre a Câmara de Óbidos e a GNR, prevê um investimento de 460 mil euros para a instalação de 34 câmaras de vigilância, parte das quais na zona muralhada.

"Esta medida visa não só proteger residentes e visitantes mas também preservar o património histórico e cultural", afirmou o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel (PSD), apostado em que a vila se mantenha "um destino turístico seguro".

"A presença destas câmaras terá um efeito dissuasor de atividades criminosas e comportamentos de risco", afirmou o autarca do concelho que recebe anualmente milhares de turistas e visitantes que acorrem aos grandes eventos como o Festival de Chocolate, Mercado Medieval, Festival Internacional de Literatura e Vila Natal.