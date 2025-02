Empresa de distribuição de vinhos “credíveis” factura 4,5 milhões

Com mais de 300 referências de vinhos que custam até mil euros/garrafa, a empresa J. Alberto & Filhos, Lda., ultrapassou, no último ano, os 4,5 milhões de euros de facturação. A expectativa é continuar a crescer no volume de negócios, tendo José Alberto Ferreira, o empresário, perspectivando para o presente ano aumento de pelo menos 5% relativamente a 2024.

Com dezena e meia de trabalhadores, não descarta a possibilidade de a empresa também vir a crescer num futuro próximo e entrar “noutros negócios”, mas “só se houver um armazém maior para crescer mais” e se essa for também a vontade dos filhos.

Dados revelados durante a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à empresa sedeada em Santo António, Funchal.

Constituída em 2006, a J. Alberto & Filhos, Lda. que tem como principal actividade a área da distribuição de bebidas, sobretudo a representação de vinhos, mas também espirituosas e outras bebidas.

A trabalhar na área das bebidas desde 1979, uma década após começar a trabalhar “na Blandy”, José Alberto Ferreira apostou na criação do seu próprio negócio há 18 anos, com destaque para a representação/distribuição de vinhos, apenas e só “de parceiros credíveis” para satisfazer os clientes.

Tendo como principais clientes hotelaria e a restauração e porque “o mercado pede vinhos portugueses”, revela que entre o vinho que comercializa, “99,9% são nacionais”. Da Madeira, de momento, apenas vinho da Barbeito.

Questionado sobre o aumento da taxa de álcool como medida para (tentar) combater o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o empresário ‘torce o nariz’, por entender que mais importante e relevante “é educar as pessoas” para o consumo moderado e não tentar impor comportamentos por via de impostos.