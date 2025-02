Câmara Municipal realizou grande festa de carnaval no Pavilhão do Sporting do Porto Santo

O habitual cortejo que a Câmara Municipal do Porto Santo realiza todos os anos na sexta-feira de Carnaval, no centro da cidade, destinado às crianças das escolas, não se realizou este ano devido ao mau tempo que se faz sentir na ilha, com chuva e vento.

Contudo, a edilidade não baixou os braços e fez as festividades no pavilhão do Sporting do Porto Santo, no sítio do Dragoal.

A autarquia preparou espetáculos com os grupos de animação carnavalesca 'Vanusca e os amigos' e ainda o Teatro Bolo do Caco.

Mariana Vasconcelos, vereadora da Câmara Municipal, disse ao DIÁRIO que é “uma excelente ideia fazer esta opção de realizar o evento no pavilhão do Sporting, pois permitiu proporcionar esta grande festa para as nossas crianças, com realização de teatro, para dar muita alegria e animação".

Foi, efectivamente uma aposta ganha, pois o pavilhão dos leões da ilha dourada, estava com mais 250 crianças, acompanhadas com profissionais da autarquia, dos docentes e dos pais.