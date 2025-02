Dizer que a hotelaria da Madeira tem dos piores salários do Mundo “é uma barbaridade”

O Governo Regional pela voz do secretário de Turismo, Eduardo Jesus, classifica de “barbaridade” a afirmação do presidente do Sindicato de Hotelaria da Madeira, Adolfo Freitas, que esta semana disse publicamente que na Madeira praticam-se “dos piores salários do mundo”.

Foi durante a manifestação realizada esta semana à porta da Quinta Vigia que o sindicalista disse: “A Madeira ganhou recentemente, pela décima vez consecutiva, o Melhor Destino Insular do Mundo. Deveria ser motivo para os trabalhadores terem o melhor salário do mundo. Pelo contrário. Têm é dos piores salários do mundo”.

Eduardo Jesus não só diz estar “em completo desacordo” com tamanha declaração, como classifica-a de “irresponsabilidade afirmar-se uma barbaridade dessas”.

Ao contrário, reconhece toda a legitimidade ao sindicato para defender os seus associados, inclusive a ameaça de novas greves.

“O sindicato está a fazer o seu papel. Os sindicatos existem exactamente para defender melhores condições para os trabalhadores e isso é legítimo e é legítimo que possam recorrer a todas as formas de luta”, declarou Eduardo Jesus.

O que não invalida que chame a atenção para indicadores que atestam a vitalidade do sector. Nomeadamente no subsector do alojamento, por ser “o sector com maior valorização do seu poder de compra real. Nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2023, foi um sector que empregou mais 2 mil pessoas, ou seja, cresceu mais de 30%”, destacou. “Além disso, o poder de compra das pessoas que trabalham no alojamento cresceu 12,6% em termos reais, ou seja, deduzindo a inflação”. Números que esbate a contestação do sindicato.

Independentemente disso, o secretário que além da tutela do Turismo também tutela a Economia, defende que “os bons resultados devem ser derramados em toda a cadeia chegando a todos os colaboradores do sector”, para concluir que é isso que se tem verificado.