Supremo Tribunal dos EUA ordena novo julgamento para homem condenado à morte

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos, de maioria conservadora, anulou hoje a sentença de morte de um homem do Oklahoma e ordenou um novo julgamento, um pedido excecionalmente apoiado quer pela acusação, quer pela defesa.

A mais alta instância judicial dos Estados Unidos não se manifestou preocupado com a inocência alegada por Richard Glossip, de 62 anos, mas sim com o respeito pelo seu direito a um julgamento justo.

Foi condenado por ordenar o homicídio, em 1997, do dono de um motel que geria, Barry Van Treese, com base no testemunho do assassino, Justin Sneed, um funcionário do motel de 19 anos.

As audiências em outubro centraram-se principalmente na questão de saber se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tinha jurisdição para rever uma decisão validamente formada pelo juiz de Oklahoma (sul).

A maioria do Tribunal, incluindo o seu presidente, John Roberts, também juiz conservador, Brett Kavanaugh, os três progressistas e parcialmente outra conservadora, Amy Coney Barrett, consideraram que sim.

Os dois juízes mais conservadores, Clarence Thomas e Samuel Alito, por outro lado, manifestaram a sua discordância.

"Com base no mérito, concluímos que a acusação violou o seu dever constitucional de corrigir falsos testemunhos", escreveu a juíza liberal Sonia Sotomayor.

"Estamos gratos por uma clara maioria no Tribunal ter mantido o precedente de longa data de que os procuradores não podem esconder provas vitais dos advogados de defesa ou permitir conscientemente que as suas testemunhas mintam ao júri", frisou Don Knight, um dos advogados de Glossip, em comunicado.

Saudando uma "vitória da justiça e da imparcialidade", celebrou o facto de o seu cliente, "que afirmou a sua inocência durante 27 anos, poder agora ter a hipótese de um julgamento justo, o que sempre lhe foi negado".

Justin Sneed, um viciado em metanfetamina, foi condenado apenas a prisão perpétua depois de se ter declarado culpado e incriminado Richard Glossip.

Na prisão, foi diagnosticado com doença bipolar. Mas quando testemunhou no julgamento, mentiu sobre isso, alegando em privado que nunca tinha consultado um psiquiatra, sem que o procurador o corrigisse, de acordo com as revelações recentes neste caso.

A ação foi tomada em conjunto em 2023, num movimento muito raro de solicitação de um novo julgamento pelo procurador-geral do estado, Gentner Drummond, e pela defesa, mas um tribunal de última instância do Oklahoma rejeitou-a por unanimidade.

As duas partes recorreram, por isso, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que suspendeu a execução prevista para maio de 2023 e aceitou então assumir o caso.

Em nove ocasiões, foi marcada uma data para a execução de Richard Glossip, três das quais foram adiadas depois de ele ter comido aquela que seria a sua 'última refeição'.