Flick perspectiva eliminatória muito dura" no reencontro com Benfica

O treinador Hans-Dieter Flick considerou hoje que o reencontro entre o FC Barcelona e Benfica, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, será muito duro, enaltecendo as boas exibições das 'águias' nos últimos encontros.

Portugueses e espanhóis reeditam, em duas mãos, o recente jogo na nova fase de liga da 'Champions', no Estádio da Luz, em que as 'águias' estiveram a ganhar por 3-1 e 4-2, mas perderam por 5-4, com um golo sofrido aos 90+6 minutos, marcado pelo brasileiro Raphinha.

"O Benfica está a jogar muito bem. Vimos recentemente que eles conhecem muito bem os seus adversários e não acho que seja um oponente fácil. Mas nenhuma equipa é fácil de vencer nesta fase e será difícil para todos", manifestou o treinador do emblema 'blaugrana', em conferência de imprensa.

O antigo selecionador da Alemanha, de 59 anos, traçou o "objetivo" de chegar à grande final de Munique, em 31 de maio, mas lembra que "ainda falta muito".

O clube lisboeta está pela sétima vez nos 'oitavos' desde que esta fase foi introduzida na 'Champions' em 2003/04 e recebe os espanhóis no Estádio da Luz, em Lisboa, em 05 de março, em jogo da primeira mão, deslocando-se a Barcelona, em 11.

O vencedor da eliminatória vai medir forças nos quartos de final, em 08 e 09 de abril (primeira mão) e 15 ou 16 do mesmo mês (segunda), com os franceses do Lille ou os alemães do Borussia Dortmund.