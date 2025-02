Papa Francisco mostra ligeira melhoria em exames laboratoriais e retoma trabalho

As condições clínicas do Papa Francisco registaram hoje uma leve melhoria, com os médicos a lembrarem, tendo em conta a complexidade do quadro clínico, ser necessária "prudência" e a manterem um "prognóstico reservado".

No mais recente boletim clínico divulgado pelos médicos que seguem o Papa no Hospital Gemelli, em Roma, é indicado que Francisco mostrou hoje uma leve melhoria nos exames laboratoriais, que lhe permitiram retomar o trabalho.

"Hoje não se registaram episódios de crise respiratória asmática: alguns exames laboratoriais melhoraram. A monitorização de insuficiência renal ligeira não é preocupante. A oxigenoterapia continua, embora com débito e percentagem de oxigénio ligeiramente reduzidos", lê-se no boletim médico.

Nesse sentido, os médicos, "tendo em conta a complexidade do quadro clínico, mantêm ainda, com prudência, o prognóstico [reservado]".

O boletim adianta que Francisco recebeu hoje de manhã a Eucaristia e, à tarde, retomou as suas atividades profissionais.

"A` noite, telefonou ao pároco da paróquia de Gaza para lhe manifestar a sua proximidade paterna. O Papa Francisco agradeceu a todo o povo de Deus que se reuniu para rezar pela sua saúde nos últimos dias", termia o boletim médico.

No domingo, o Vaticano disse que o Papa continuava em estado crítico e que alguns exames de sangue indicavam uma insuficiência renal leve, mas sob controlo.

O Papa, de 88 anos, foi hospitalizado em 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, que agravou o seu estado de saúde.