Sismo registado em 2015 era o maior dos últimos quatro anos

O DIÁRIO noticiava a 26 de Fevereiro de 2015 que o sismo de magnitude 3,9 na escala de Richter ocorrido na Madeira tinha sido o maior dos últimos quatro anos no arquipélago, segundo os registos da rede sismógrafa do Observatório de Meteorologia do Funchal.

O evento foi registado à 1h17, a 10 quilómetros de profundidade situado no oceano Atlântico, a Norte das ilhas Selvagens e a Sudoeste das ilhas Desertas (Latitude 31,75 e Longitude -16,94), a uma distância de, aproximadamente, 100 quilómetros do Funchal.

O então director do OM do Funchal disse que o abalo que alguns madeirenses afirmaram ter sentido era de origem tectónica e estava associada a uma micro-falha nas placas.

Victor Prior esclareceu que o sismo registado não era um fenómeno insólito. Nesse sentido, revelou que a rede sísmica do arquipélago da Madeira já havia registado 127 eventos.

O director do OM do Funchal afirmou ainda que o sismo ocorrido na madrugada de 26 de Fevereiro foi efectivamente o de maior magnitude, mas o grau era, ainda assim, considerado fraco a moderado e sem motivo para preocupação.

Leia a notícia na íntegra: