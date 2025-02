Dois sismos registados esta madrugada a nordeste de Silves

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na madrugada de hoje dois sismos, um com magnitude de 2,8 na escala de Ritcher e outro de 2,9, ambos com epicentro a cerca de 20 quilómetros a nordeste de Silves.

De acordo com a nota na página do IPMA, o primeiro sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, pelas 03:11 (magnitude 2,8 Richter), e o segundo pelas 03:12 (magnitude 2,9 Richter).

Segundo o organismo, não foi recebida "qualquer informação" de que os sismos tenham sido sentidos pela população.

Na segunda-feira, foi registado um sismo de 4,7 na escala de Richter, pelas 13:24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a sudoeste do Seixal, distrito de Setúbal, e sentido com intensidade máxima em Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal) e com menor intensidade nalguns concelhos da região Centro ao Algarve.

Um dia depois, na terça-feira, o IPMA registou duas réplicas do sismo ocorrido na segunda-feira com epicentro próximo do Seixal, prevendo que se possam registar mais, segundo disse então à Lusa o sismólogo Paulo Alves.