Sismo em Lisboa e último adeus a Pinto da Costa entre os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Polémica com Spinumviva. Empresa familiar contraria regras do Governo"

- "Código de Conduta do executivo assinado pelo primeiro-ministro coloca em xeque sociedade detida por mulher e filhos"

- "Onda azul e branca no funeral. Milhares no adeus a Pinto da Costa"

- "Benfica-Monaco. Lage quer multiplicar sucesso de Pavlidis"

- "Sporting. Borges despacha St. Juste"

- "Mulher esfaqueia companheiro e senta-se em cima do corpo"

- "Susto 6 meses depois. Sismo abala região da Grande Lisboa"

- "Em Beja. Vizinha confirma agressão de deputada do Chega"

- "Saúde de Francisco. Situação do papa é complexa"

- "Educação. Universidades aumentam vagas para cursos da área do ensino"

- "Dividendos. Família de Amorim encaixa milhões com lucros da Galp"

Público:

- "Preço dos solos rústicos está a subir, mas incerteza da nova lei trava vendas"

- "Cimeira de Paris. Ucrânia junta líderes europeus no Eliseu, mas não os une"

- "Governo assegura que Estados Unidos de Trump ainda não deportaram qualquer português"

- "Prevenir a corrupção. AR sem código de conduta nem canal para denúncias"

- "Entrevista. 'Merz vai assumir uma postura de liderança'. Michael Meyer-Resende fala sobre as eleições na Alemanha"

- "Terramoto. O que se sabe sobre o sismo que ontem fez tremer Lisboa"

- "Células CAR-T. Paciente com neuroblastoma está em remissão há 18 anos"

- "Funeral. Adeus a Pinto da Costa. 'Obrigado, presidente', despediu-se o Dragão"

- Berlinale. O que Paula Tomás Marques e June João levam a Berlim é cinema, ponto final"

Jornal de Notícias:

- "Universitária condenada a cadeia por perseguir colega nas redes sociais"

- "Porto sentido. Jorge Nuno Pinto da Costa. Cidade saiu à rua num adeus emocionado a Pinto da Costa/ Adeptos de águias e leões criticam falta de posição oficial dos clubes"

- "Política. Moção de censura do Chega será chumbada"

- "Vaticano. Papa enfrenta 'quadro clínico complexo'"

- "Grande Porto. Câmaras têm de pagar prejuízos da Lipor"

- "Maia. Atropela bebé depois de se desentender com os pais"

- "Grande Lisboa. Sismo obriga à evacuação preventiva de escolas e 'shoppings'"

- "FC Porto. Vasco Sousa operado ao perónio volta em 2025/26"

- "Champions. Lesões complicam vida do Benfica com o Mónaco"

Diário de Notícias:

- "Portugueses não-nascidos em Portugal já são 16% da população"

- "Diretor da Clínica dos Arcos. 'Várias vezes ouvi no hospital: 'Lá vem o assassino'"

- "A bordo do 'Tourville'. Submarino nuclear de ataque francês passou por Lisboa a caminho das 'águas frias'"

- "Educação. Reitores aprovam aumento de vagas, mas pedem incentivos para os futuros médicos e professores"

- "Guerra. Discussão em Paris sem sintonia sobre envio de militares para a Ucrânia"

- "Exportações. A ira de Trump. Défice comercial dos EUA com a Europa duplicou em dez anos"

- "Funeral. 'Vai ser o nosso santo padroeiro'. Lágrimas e devoção na despedida a Pinto da Costa"

- "João van Zeller [advogado, banqueiro e gestor]. 'Angola crescia 8,9,10% ao ano. Os americanos deixaram-se levar por isso"

i:

- "instável"

- "Israel e Palestina. Porque é que eles se odeiam tanto?"

- "Jorge Nuno Pinto da Costa. 1937-2025. O Dragão perdeu a chama"

- "Região de Lisboa voltou a tremer com sismo de 4,7 na escala de Richter"

Negócios:

- "Salário médio seguiu acordo de rendimentos"

- "Banco de Fomento 'sem espaço para errar'. O novo CEO, Gonçalo Regalado, recebeu do ministro da Economia, Pedro Reis, o desafio de 'refundar' o banco no apoio às empresas"

- "Corretoras 'low cost' ganham clientes à boleia dos EUA"

- "Radar África. Eni ajuda Moçambique com novo projeto de GNL"

- "Aeroporto em Alcochete deslocaliza campo de tiro para Mértola"

- "Inovação. Startups só conseguem captar 5% dos fundos de Bruxelas"

Jornal Económico:

- "Europa recusa paz 'imposta à Ucrânia" e promete mais dinheiro para a defesa"

- "Galp prevê mais 400 milhões com nova plataforma no Brasil"

- "'Tentar colocar o problema do acesso à habitação no mercado de luxo é errado'. David Carreira, Country Manager da Thomas & Piron em Portugal"

- "Há quase cinco milhões de casas sem seguro contra sismos"

- "Donos do grupo Valouro são a 29.ª fortuna portuguesa. Família Santos, dona do Grupo Valouro, liderado pelos gémeos António José e José António, integra ranking da Forbes Portugal com um património avaliado em 475 milhões"

- "'Não há margem para errar no Banco de Fomento', diz Pedro Reis. No relançamento do Banco de Fomento, o ministro da Economia diz que 'conceito tem de ser provado', deixando seis desafios à nova gestão liderada por Gonçalo Regalado"

- "Governo promete 'grande pacote rodoviário' nas próximas semanas"

- "BCP renova máximos de nove anos a uma semana dos resultados"

O Jogo:

- "Dragão até ao fim. Mais de 10 mil adeptos despediram-se de Pinto da Costa num estádio que chorou de emoção"

- "Silêncio de Sporting e Benfica considerado 'falta de respeito'"

- "[FC Porto] Vasco Sousa fratura perónio e é baixa até ao Mundial de Clubes"

- "Benfica-Mónaco. Lage pede a melhor versão. Águias em vantagem e à procura da sétima presença nos 'oitavos'"

-- "Barcelona ou Liverpool no caminho em caso de sucesso com os monegascos"

- "Sporting. Harder supera Pote e Bruno. Números animadores na época de estreia . Trincão diz que Gyokeres perde tempo com... o cabelo"

- "Gil Vicente 0-2 Famalicão"

- "Boavista. Diaby reforça o ataque"

- "Ciclismo. Almeida ousado. Volta ao Algarve arranca amanhã"

A Bola:

- "Benfica-Mónaco. Bruno Lage fala à Benfica. 'Temos obrigação de seguir em frente'"

- "Pinto da Costa. 1937-2025. Emoção no adeus"

- "Sporting. Biel à beira da titularidade. Os segredos para um Trincão 'non stop'"

- "Gil Vicente 0-2 Famalicão"

- "França. A história feliz de Bentaleb a jogar e a marcar com um desfibrilhador debaixo da pele"

- "FC Porto. Vasco Sousa fraturou perónio e já foi operado. Acabou a época para o médio portista"

Record:

- "Benfica-Monaco. Voo de milhões. Presença nos oitavos faz prémio da UEFA passar os 70 MEuro"

- "Caso dos emails. Supremo confirma condenação portista"

- "Sporting. Três centrais na calha em Dortmund. Borges ensaiou mudança tática"

- "FC Porto. Multidão na despedida de Pinto da Costa"

- "Clube lamenta silêncio de Benfica e Sporting. 'Indigno das instituições que representam"