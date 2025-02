Docentes da HBG viajam até Madrid no contexto do Erasmus+

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, representada pelo Clube Europeu, participará numa mobilidade, no âmbito do projecto 'MUSED', Erasmus+, em Madrid-Espanha, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Trata-se de uma mobilidade para professores que envolve, para além de Portugal, Itália, Espanha, Grécia, Polónia e Hungria. O nosso país e Região será representado por uma comitiva de quatro docentes, da área de Expressão Visual e Tecnológica.

O 'MUSED' tem como objectivo inovar a aprendizagem digital sobre museus e melhorar a educação para o património cultural, fomentando a literacia digital entre educadores e alunos. Ao integrar ferramentas digitais com recursos museológicos, procura tornar o património cultural acessível e envolvente, promovendo uma compreensão e apreciação mais profundas em toda a Europa.

Esta fase do projecto, engloba dois grandes momentos, um de partilha dos trabalhos e apresentações dos parceiros envolvidos e o outro de criação de recursos digitais. O objectivo é reforçar as práticas educativas, incentivar o intercâmbio intercultural e apoiar o desenvolvimento da criatividade nos alunos, garantindo um impacto duradouro na educação.

Os parceiros pretendem, com os seus contributos, criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e envolvente que aproveite o património cultural para a excelência educativa de todos os envolvidos.