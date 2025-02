CHEGA Madeira defende "reformas urgentes na Saúde"

O partido CHEGA Madeira emitiu uma nota de imprensa esta sexta-feira no qual "compromete-se a assegurar um Sistema de Saúde mais eficiente, acessível e digno para todos os madeirenses". Segundo Miguel Castro, presidente e cabeça-de-lista para as eleições regionais de 23 de Março, e Roberto Gonçalves, enfermeiro e candidato na lista, "alertam para a necessidade de uma reforma profunda que garanta um serviço de qualidade, valorize os profissionais de saúde e reforce a confiança da população no sistema".

Miguel Castro afirma que "a saúde é um pilar essencial da dignidade humana. É inaceitável que os madeirenses continuem a sofrer com tempos de espera desproporcionais e a falta de condições adequadas no Serviço Regional de Saúde. O CHEGA Madeira apresenta soluções concretas para mudar este cenário".

Assim, "entre as medidas propostas está a redução das listas de espera para consultas e cirurgias médicas, incluindo o recurso a centros de medicina privada sempre que os tempos máximos de espera sejam ultrapassados, sem qualquer custo adicional para o utente. Para isso, será criado o 'Cheque Saúde', que permitirá aos cidadãos recorrer ao setor privado sempre que o Serviço Regional de Saúde não consiga garantir resposta dentro dos prazos aceitáveis. Além disso, o partido propõe incentivos financeiros e fiscais para médicos e enfermeiros, nomeadamente bonificações salariais e benefícios fiscais, com o objetivo de fixar mais profissionais de saúde na Madeira e garantir um serviço público de qualidade", assinala.

"Sem profissionais motivados e devidamente valorizados, não há um sistema de saúde eficaz. Temos de criar condições para que médicos e enfermeiros queiram trabalhar e permanecer na Madeira, garantindo um serviço que responda às necessidades da população", defendeu ainda Roberto Gonçalves.

O CHEGA Madeira reforça que estas propostas são essenciais para um sistema de saúde mais justo e eficiente, colocando os cidadãos no centro das prioridades e assegurando que ninguém fica para trás quando o que está em causa é o acesso a cuidados médicos dignos.