PSP apreende 20 armas por mês

Polícia confiscou mais caçadeiras, pistolas ou revólveres no ano passado do que em 2023. Facas, navalhas e outros artigos cortantes lideram as apreensões. Comando Regional tem mais de 2 mil objectos recuperados nos últimos quatro anos e que aguardam ordem de destruição. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 25 de Fevereiro.

"Instituto das Florestas cede plantas ao Porto Santo". Medida visa sobretudo minimizar os impactos ecológicos do escaravelho-da-palmeira.

"Campo desportivo aguarda reabilitação". Espaço de ténis no Amparo, agora com brita, é usado para jogar petanca. Moradores reclamam da falta de segurança à noite. CMF garante limpezas e afirma que a situação vem da gestão anterior

"Frio e chuva ameaçam fim-de-semana de Carnaval".

“Ucranianos não baixam a guarda”. Manifestação no Funchal contou com a presença de alguns políticos.

