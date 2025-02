Preocupação do JPP é apresentar o seu programa e não abrir ou fechar portas

É a reação do JPP ao desafio de Paulo Cafôfo a toda a oposição, para um trabalho conjunto. o JPP está empenhado em dar a conhecer as suas soluçõ9es para a Madeira e para a qualidade de vida dos madeirenses e nada preocupado em abrir ou fechar portas (às propostas do PS).

O JPP tem um Programa de Governo, quer governar e está a trabalhar para isso.

A recção foi deixada por Paulo Alves, que representou o partido no encerramento do XXII Congresso regional do PS-Madeira.