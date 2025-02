CH quer garantir condições dignas aos profissionais das Forças de Segurança

A candidatura do Chega às eleições regionais considera ser crucial garantir condições dignas aos profissionais que asseguram a ordem pública. O partido, através de comunicado, reforça a sua "“defesa intransigente” das Forças de Segurança, sublinhando a necessidade de um reforço urgente do financiamento, dos meios e do número de efectivos.

Miguel Castro, cabeça-de-lista do partido, acusa PSD e o PS de “andarem anos a fio a prometer a dignificação das Forças de Segurança sem nunca saírem das promessas”. Para o candidato, sucessivos governos têm demonstrado “falta de vontade política” para enfrentar os problemas que afetam a PSP, GNR e Guardas Prisionais, deixando os agentes “desprotegidos”.

Por seu lado, a candidata Manuela Gonçalves 'aponta o dedo' ao Bloco de Esquerda, à CDU e ao Livre, afirmando que estes partidos “atacam a polícia, ofendem a polícia, maldizem a polícia e desculpabilizam os criminosos”. A candidata diz ser “inaceitável” que haja forças políticas em Portugal que, a seu ver, “preferem defender quem desrespeita a lei em vez de quem a faz cumprir”.

Apenas o Chega-Madeira assume, sem rodeios, a defesa intransigente das Forças de Segurança. Somos o único partido que não tem medo de dizer que a PSP, a GNR e os Guardas Prisionais precisam de mais meios, mais respeito e melhores condições de trabalho. Não aceitamos que continuem a ser tratados como uma mera estatística nos orçamentos do Estado. Miguel Castro

O Chega garante que, se continuar a merecer a confiança da população nas próximas eleições regionais, irá colocar a segurança pública como uma das prioridades, propondo medidas concretas para garantir melhores salários, equipamentos modernos e um reforço real dos efetivos nas esquadras e postos de todo o arquipélago.