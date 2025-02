Macron fala em "acto de terrorismo" após ataque com faca que fez um morto

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje não haver dúvida de que o ataque com uma arma branca em Mulhouse, que provocou um morto, foi um "ato de terrorismo" e "islâmico".

Macron, que visitava a Feira Agrícola de Paris, gravou uma mensagem na qual expressou "a solidariedade da nação para com a família" da vítima mortal e enfatizou "a determinação do Governo" e de si próprio em "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território.

O chefe de Estado indicou que o ministro do Interior, Bruno Retailleau, irá deslocar-se ao local e "falará à noite para dar detalhes do processo".

A Justiça francesa está a investigar como um ato terrorista o ataque perpetrado esta tarde na cidade de Mulhouse por um homem que matou uma pessoa com uma faca e feriu três polícias municipais, antes de ser detido, à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo.

Num comunicado enviado à agência de notícias Efe, a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT) indicou que durante a investida o suspeito gritou "Allah Akbar" (em árabe, "Alá é grande").

O PNAT especificou que enviou um dos seus magistrados a Mulhouse para dirigir as operações no terreno e que foi aberta uma investigação sobre os crimes de homicídio terrorista e tentativa de homicídio terrorista de pessoas em posição de autoridade.

Vários meios de comunicação, citando o procurador de Mulhouse, revelaram que o agressor tem 37 anos, é um estrangeiro referenciado por risco de terrorismo e já foi alvo de uma ordem de expulsão de França.

A República Democrática do Congo enfrenta atualmente uma ofensiva, no leste, do movimento armado M23, apoiado pelo Ruanda.