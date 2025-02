Consumo de álcool e excesso de velocidade nas estradas suscitam preocupação

A Assembleia Municipal do Funchal debate hoje a mobilidade urbana e sustentável. Um dos convidados, o professor David Vale, especialista em mobilidade, explica que "não quer isto dizer que se deve proibir o uso do automóvel", mas sim criar condições para reduzir essa dependência, como seja com a promoção do transporte público, a melhoria das condições de circulação pedonal e ciclável ou a mobilidade partilhada, que está "muito na moda".

O especialista defende "opções balanceadas", mas aponta, por exemplo, que o transporte público não está feito para dar lucro. "A mobilidade é um tema que toda a gente fala. Todos têm uma opinião", desde políticos, partidos, empresário e cidadãos, mas adverte para o tempo necessário à implementação de medidas.

IMT foca nos apoios à descarbonização

O responsável do Instituto de Mobilidade e Transportes da Madeira, Rui Gonçalves quis focar na descarbonização e nos apoios à população, entre os quais os passes sociais. Apontou ainda a modernização da rede SIGA e destacou os 380 autocarros de transporte público de passageiros.

No Funchal, por exemplo, houve um aumento de 25% do uso do transporte público de passageiros. "Apesar de um aumento muito significativo do transporte público vemos cada vez mais carros a circular", o que dá bem a ideia dos desafios, observou.

PSP contabilizou mais acidentes de viação em 2024

Nas intervenções iniciais, Fábio Castro, subintendente do Comando Regional da PSP da Madeira, quis analisar as consequências ao nível da sinistralidade, apontando aqui ao papel das "cidades seguras" e cujas infraestruturas possam dar condições de segurança às pessoas. 3.845 acidentes foram registados em 2024, o que significa um aumento face a 2023, disse, acrescentando que a média de vítimas mortais tem se cifrado entre as 12 e as 15.

Por exemplo, no que concerne aos feridos graves registados no ano passado, "em cerca de 30% dos acidentes, pelo menos 1 dos intervenientes encontrava-se sob efeito do álcool", observou o Subintendente da PSP, apontando ainda ao aumento de acidentes por excesso de velocidade.