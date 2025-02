Com a difícil tarefa de ser a primeira oradora após a intervenção do líder regional, a autarca da Ponta do Sol foi ao púlpito apelar à mudança, na certeza que a não se concretizar a tão desejada mudança “pior do que está não fica”.

Expectante em relação às eleições Regionais antecipadas, dentro de um mês, Célia Pessegueiro considera que o resultado das Regionais só tem dois resultados possíveis; “Ou mantemos tudo como temos até agora, ou fazemos a mudança que a Madeira precisa”.

Na rápida intervenção disse ainda que “é preciso refundar a autonomia, a verdadeira”, sublinhou.

Tempo ainda para criticar Miguel Albuquerque, mais preocupado em ser “influencer” nas redes sociais que em governar a Madeira.