Os números da violência sobre crianças que assustam

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2025, com destaque para as 66 crianças e jovens vítimas de violência todas as semanas...

No semanário Expresso:

- "Gouveia e Melo apresenta-se. 'O Presidente não está ao serviço dos partidos'"

- "Guerra da Ucrânia. Trump contra aliados: os dias que estão a mudar o mundo"

- "Quatro cenários para o futuro da Ucrânia"

- "Europa hesita na resposta à nova América"

- "Os desertores do exército de Zelensky"

- "Emigração estabiliza nos 70 mil por ano"

- "Eleições na Alemanha: um favorito, nenhum parceiro"

- "Portugueses são os que têm menos dinheiro para comprar casa"

- "China investe Euro2 mil milhões em fábrica de baterias em Sines"

- "Violência e crimes nas escolas voltam a aumentar"

- "Na capital da extrema-direita o ódio banalizou-se"

- "Volkswagen: os dias difíceis do gigante alemão"

- "Alexandra Leitão avança a 8 de março"

- "António Costa e Ursula von der Leyen em Kiev"

No semanário Nascer do Sol:

- "'Marques Mendes? Não era, nem é o tempo de falar sobre presidenciais. É um debate manco'. Entrevista a José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República"

- "Seguro esgota lotação de jantar em Celorico de Basto"

- "Ex-ministra de Costa dá emprego a socialistas"

- "Aeroporto. Sismos no Seixal fazem tremer localização de Alcochete"

- "Lei dos Solos. Há zonas do Alentejo com menos terrenos agrícolas do que o Algarve"

- "Segurança. Norma travão 'ilegal' evita debandada na PSP"

- "Obituário. Pinto da Costa: o guerreiro destemido, amado por uns e odiado por outros"

- "Euronews. Merz a chanceler: extrema-direita em ascensão"

- "Portugal Amanhã. Mobilidade profissional. Tendência a crescer"

- "Durão Barroso. Solidariedade e segurança são as duas faces da mesma moeda"

No Público:

- "Número de pedidos de asilo em Portugal desceu 13% no ano passado"

- "Eleições na Alemanha. Parada há dois anos, economia procura a luz ao fundo do túnel"

- "Numa antiga fábrica, tratam-se os sintomas da desigualdade"

- "Ensino. Alunos da China e da Ucrânia melhor do que os dos PALOP"

- "Entrevista. 'Não estou interessada em ideias. Interessam-me as pessoas'. Elizabeth Strout tem novo romance: 'Conta-me Tudo'"

- "Aviação. ANA prestes a poder dar ao fisco aviões mal estacionados"

No Correio da Manhã:

- "Fortuna de Marco Paulo desaparece na herança. Só restam 50 mil euros na conta bancária"

- "Roma 3 FC Porto 2. Dragão diz adeus à Europa"

- "Sporting. Hjulmand de muletas alarma leão"

- "Benfica. Florentino quer ir para a Juventus"

- "Na declaração. Montenegro assume risco da empresa"

- "Reféns israelitas. Dor com entrega de crianças mortas"

- "Educação. Alunos chineses em Portal batem os portugueses"

- "Justiça condena. Universitária vive terror com perseguição"

No Jornal de Notícias:

- "Entrada de operadora faz disparar queixas nas telecomunicações"

- "Roma 3-2 FC Porto. Sem colete à prova Dybala. Golo sensacional de Samu deu esperança, mas argentino atirou dragões para fora da Liga Europa"

- "Sporting. Hjulmand arrisca paragem prolongada por lesão"

- "Governo. Castro Almeida vende quota de sociedade imobiliária"

- "Tráfico. Mandou matar rival que roubou três malas com cocaína"

- "Porto. Metrobus na estrada dentro de dois meses"

- "IRS. Obrigação de reportar subsídio de refeição eliminada"

- "Alemanha. Portugueses não receiam extremistas de Direita"

No Diário de Notícias:

- "66 crianças e jovens são vítimas de violência todas as semanas"

- "Sagres. É 'uma senhora de 87 anos', mas está cada vez mais moderna"

- "TAP. Exigência do PS sobre papel do Estado dificulta privatização"

- "Medicamentos. Comparticipação a 100% dá poupança de 66 milhões de euros a idosos"

- "Liga Europa. FC Porto perde 3-2 em Roma e diz adeus às competições europeias"

- "Congresso. Juventude Popular terá a sua primeira mulher presidente no domingo"

- "Spas para famílias. Massagens e mimos onde os pais não perdem as crianças de vista"

- "Eleições na Alemanha. Imigração, JD Vance e AfD marcaram uma das campanhas 'menos entediantes' do país"

- "Reféns. Netanyahu promete vingança e Herzog perde 'perdão' no dia em que luto uniu Israel"

- "Cimeira. Montenegro pede ao Brasil mais investimentos e mão-de-obra com foco na construção de habitações"

No Negócios:

- "Contribuintes têm três semanas para aceder ao incentivo dos não residentes"

- "Paralisia política ameaça economia da Alemanha"

- "Empresas germânicas em Portugal são poucas, mas grandes a produzir"

- "Governo estável alimenta bolsa, o risco é agravar juros da dívida"

- "Governo dá poderes à ANA para remover aviões abandonados"

- "Ano arranca com maior aumento de inscritos nos centros de emprego"

- "Entrevista a Joana Portugal Pereira. 'Formamos alunos de excelência e é angustiante vê-los partir'"

No Jornal Económico:

- "Algés e Trafaria vão ter ligação através de túnel"

- "Ex-comissários: anúncio da morte da Europa é manifestamente exagerada"

- "Casas XXL para ricos. Madonna queria uma, mas não havia. Hoje há?"

- "Eleições alemãs: um novo capítulo ou o 'kaput' final"

- "Como vai a UE financiar a defesa militar? Da 'cláusula de escape' ao fundo de resgate"

- "Autoeuropa ambiciona novo elétrico 'low cost' da Volkswagen"

- "'Liga portuguesa podia ser uma 'Big5' europeia'"

No Record:

- "Sporting. Razia. Plantel com 9 lesionados bate recorde da temporada"

- "Roma 3-2 FC Porto. Adeus Europa. Samu marca golão e parte a loiça"

- "Benfica. Florentino é para renovar. Interesse da Juventus leva águias a agir"

- "Liga dos Campeões de andebol. Veszprém 33 Sporting 32. Leão prega susto ao campeão do mundo"

- "Ciclismo. João Almeida em 2.º na Volta ao Algarve"

No O Jogo:

- "Roma 3-2 FC Porto. Liga Europa. Eliminados à lei Dybala. Bicicleta abriu horizonte de esperança, mas italianos deram a volta com génio do argentino"

- "Sporting. Hjulmand é a última vítima. Junta-se à longa lista de baixas devido a entorse no pé esquerdo"

- "Benfica. Pavlidis acelera na Champions. Persegue marcas de José Águas, Eusébio e José Torres"

- "Sorteio hoje: Liverpool ou Barcelona no caminho"

- "Braga-Nacional. Carvalhal quer fortaleza à prova"

- "V. Guimarães. Bétis ou Copenhaga possíveis adversários. Conhecido esta manhã o próximo rival na Liga Conferência"

E no A Bola:

- "Festa do golo dura há mais de 100 dias. Em competições internas. Benfica não fica em branco, em casa, desde o último encontro da época 2021/2022"

- "46 vitórias em 52 jogos antes de receber Boavista, SC Braga e Nacional"

- "Roma 3-2 FC Porto. Dragão cai em Itália à cotovelada e ao soco. Bicicleta de Samu ainda deu vantagem. Dybala fez a reviravolta, mas primeiro golo foi ilegal. Depois Eustáquio foi expulso e tudo deitou por terra"

- "Sporting. Lesão de Hjlumand não é grave. Dinamarquês chegou a Lisboa de muletas, mas poderá voltar em dez dias"

- "João Simões deverá ser baixa para as Aves"

- "Em contactos com Vagiannidis. Lateral-direito do Panathinaikos volta à agenda, depois de ter sido hipótese em janeiro"

- "Andebol. Sporting cai de pé na Hungria. Discutiu jogo da Liga dos Campeões até final com o líder Veszprém, acabando derrotado por um golo"