67% dos jovens madeirenses legitimam pelo menos um tipo de violência no namoro

Mais de 66% dos jovens madeirenses legítima pelo menos um tipo de violência no namoro. Do total dos 491 inquiridos neste estudo, 327 participantes indicaram não considerar violência no namoro pelo menos um dos comportamentos questionados.

O tipo de violência mais legitimada pelos jovens é o controlo (57,4%), especialmente quando este é praticado através de "utilizar o telemóvel da outra pessoa ou entrar nas redes sociais sem autorização”. De seguida, encontra-se a violência psicológica (31,6%), com 26,3% dos jovens a considerarem normal serem insultados durante uma discussão.

De referir que também 29,9% dos jovens diz legitimar a violência sexual no namoro, especialmente quando se trata de serem “pressionados para beijar”.

Também é importante referir que a mesma pessoa pode legitimar vários comportamentos de violência.

E, de forma geral, em todas as formas de violência, os dados demonstram maiores percentagens de legitimação entre jovens que se identificam com o género masculino.