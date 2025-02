Colisão entre aviões no sul do Arizona faz dois mortos

Uma colisão aérea entre dois aviões pequenos no sul do Arizona matou pelo menos duas pessoas na manhã de hoje, de acordo com as autoridades.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que está a investigar a colisão ocorrida perto do Aeroporto Regional de Marana, nos arredores de Tucson. A Polícia de Marana confirmou duas mortes após responder ao acidente.

A Administração Federal de Aviação afirma que duas pessoas estavam a bordo de cada avião envolvido na colisão.

Na semana passada, no Arizona, um de dois pilotos morreu num jato privado de propriedade do vocalista dos Mötley Crüe, Vince Neil, depois da aeronave ter saído de uma pista em Scottsdale e ter atingido outro jato.

No último mês, quatro grandes desastres aéreos ocorreram na América do Norte. O mais recente envolveu um avião da Delta que capotou ao pousar em Toronto e a queda mortal de um avião suburbano no Alasca.

No final de janeiro, 67 pessoas a bordo de um passageiro da American Airlines morreram após a colisão com um helicóptero do Exército em Washington, D.C., marcando o desastre aéreo mais mortal dos Estados Unidos desde 2001.

O aeroporto de Marana tem duas pistas que se cruzam, mas opera sem torre de controle de tráfego aéreo.

Um projeto multimilionário estava em curso para construir uma torre, mas a pandemia de Covid-19 atrasou a construção. Dezenas de milhares de voos chegam e partem do aeroporto anualmente.