Ireneu Barreto elogia o "relevante papel" desenvolvido pela CNE

O representante da República para Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu esta quarta-feira no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, uma delegação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), liderada pelo Presidente deste organismo, José António Henriques dos Santos Cabral.

Na ocasião, o representante da República elogiou o "relevante papel desenvolvido" pela CNE no decurso dos diversos actos eleitorais ocorridos no país, e nRegião Autónoma em particular, agradecendo o esforço desenvolvido, o qual tem dado um contributo fundamental no aprofundamento das condições de transparência e igualdade dos atos eleitorais, condição fundamental para a qualidade da nossa Democracia.

A Delegação da CNE deslocou-se à Região Autónoma da Madeira entre os dias 17 e 19 de Fevereiro para, nos termos da lei, efectuar os contactos com diversas entidades no âmbito da preparação da Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, designadamente partidos políticos concorrentes, autarquias locais, órgãos de Comunicação Social e Forças de Segurança.

Na ocasião, os membros da Comissão Nacional de eleições tiveram oportunidade de fazer um balanço da deslocação à Região e informar o Representante da República sobre as principais questões referidas nas várias reuniões, designadamente o conteúdo, afixação e retirada dos cartazes de propaganda política, o transporte de eleitores para o ato eleitoral, e diversas vicissitudes que são passiveis de perturbar os atos eleitorais em geral, referindo que, na Região, tem havido uma evolução positiva nos diversos aspectos abordados.