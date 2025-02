Ireneu Barreto recebeu o secretário-geral do SIRP

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu esta segunda-feira, 10 de Fevereiro, no Palácio de São Lourenço, em audiência de cumprimentos de apresentação, o recém-nomeado Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Embaixador Vítor Sereno.

No decurso deste encontro, o Representante da República desejou ao novo Secretário-Geral do SIRP as maiores felicidades no desempenho da função, salientando os "esforços que aquela Instituição tem assumido na defesa da segurança da Comunidade, num papel que, sendo desejavelmente pouco visível, é de fundamental importância num contexto internacional cada vez mais instável, onde ameaças como o terrorismo, os radicalismos e o ciberterrorismo se tornaram ameaças cada vez mais presentes", remata nota enviada.