Arcebispo de Caracas elogia "grande fé" dos portugueses radicados na Venezuela

O cardeal Baltazar Porras, ex-arcebispo de Caracas, elogiou a "grande fé" dos portugueses radicados na Venezuela, manifestada na Festa das Fogaceiras e na devoção a Nossa Senhora de Fátima, dizendo serem "valores autênticos" de serviço e partilha.

"A comunidade portuguesa tem tanta vitalidade. Estas ações são transcendentes apesar de não o parecer. Que continuem com essa grande fé, como expressam nesta Festa das Fogaceiras, como de Fátima e tantas outras que tenho tido a alegria de partilhar em muitas ocasiões. São o melhor testemunho, a melhor evangelização que, neste ano jubilar da esperança, nos abre o caminho para vivermos em paz, em verdade e para nos ajudarmos uns aos outros", disse no domingo.

Baltazar Porras falava à agência Lusa à margem da Festa das Fogaceiras, que reuniu centenas de luso-venezuelanos em Caracas, em honra do mártir São Sebastião.

"É para mim um verdadeiro privilégio poder partilhar esta festa e esta devoção com a comunidade portuguesa, pelos valores autênticos e alegria que nos transmite. Esses valores do dia e de serviço, de voltar-se para Deus, partilhando e que o fazemos com alegria mesmo no meio de todas as dificuldades", disse.

O religioso sublinhou ainda que a fé dos portugueses motiva também os venezuelanos: "No meio de toda a crise que estamos a viver, contribuem com aquela alegria e esperança que vem da partilha".

"Foi bonito ver aquelas meninas vestidas de branco, levando o pão [fogaça] à cabeça para partilhar com os outros e com quem mais precisa. É esse o verdadeiro sentido cristão e humano que nos torna mais fraternos e que nos faz desterrar toda a violência e procurar compreendermo-nos mutuamente para termos um caminho e um futuro melhor", continuou.

O cardeal Baltazar Porras nasceu em Caracas a 10 de outubro de 1944. Professor e teólogo foi arcebispo de Caracas entre 2023 e 2024. Entre 1991 2 2023 foi arcebispo de Mérida.