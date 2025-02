Open Euro LLM: mais uma plataforma de IA quer entrar no mercado

Está em polvorosa o mundo da Inteligência Artificial (IA). Depois do ChatGPT e do DeepSeek, eis que surge uma nova plataforma que pretende ganhar o seu espaço e bater-se com estes gigantes. A Open Euro LLM.

O projecto foi recentemente anunciado, mas só deverá entrar em funcionamento dentro de dois a três anos, uma vez que só agora está a ser desenvolvido. Trata-se de uma plataforma 100% europeia, que pretende então ser uma alternativa àquelas criadas tanto nos EUA, como na China. Aliás, o DeepSeek já está a ser alvo de muitas críticas. Nesse sentido, vai responder a todas as normas europeias.

No fundo, um dos grandes obstáculos à utilização de plataformas deste género está relacionado com questões de transparência, que devem seguir as normas europeias, nomeadamente no que respeita a protecção de dados. No entanto, a plataforma tem de ser flexível o suficiente para responder as necessidades dos seus utilizadores.

O projecto está então a ser desenvolvido na Universidade Charles, localizada na República Checa e inclui 20 empresas, universidades, laboratórios e centros de computação de alto desempenho, que vão colaborar para impulsionar o desenvolvimento do projecto.

Quanto ao financiamento, esse estará a cargo da União Europeia, que já se mostrou disponível para um orçamento de 54 milhões de euros, pese embora este seja um montante bastante reduzido tendo em conta os valores que foram investidos noutras plataformas semelhantes. No caso do ChatGPT, o valor exacto despendido pela OpenAI não é conhecido, mas ascende a vários milhões de dólares. Já o do DeepSeek também foi envolto em mistério. Inicialmente, a Deepseek divulgou um investimento chinês de 6 milhões de dólares, mas estimativas independente apontam para 1.000 milhões de dólares.

Uma das diferenças divulgadas em relação à plataforma europeia é que esta funcionará em open-source, ou seja, sem restrições ao uso do seu software, sendo ainda multilingue, para garantir que as soluções adaptam-se às várias culturas e idiomas.

Cimeira mundial de inteligência artificial arrancou hoje

Paris acolhe, desde hoje, a Cimeira de Ação sobre Inteligência Artificial, que se prolonga até amanhã. O encontro reúne líderes governamentais, organizações internacionais, académicos, artistas e membros da sociedade civil com intuito de debater sobre a temática.

De acordo com a agência Lusa, “cerca de uma centena de países deverão participar nesta cimeira mundial, estando Portugal representado pela ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes”. “Os Estados Unidos serão representados pelo vice-presidente J.D. Vance na cimeira onde estarão também presentes o vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Guoqing, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Olaf Scholz”.