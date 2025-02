Clubes madeirenses manifestam pesar pela morte de Pinto da Costa

O Club Sport Marítimo e o Clube Desportivo Nacional manifestaram pesar pela morte de Pinto da Costa, ex-presidente do Futebol Clube do Porto, hoje, aos 87 anos de idade, vítima de cancro da próstata.

"O CD Nacional lamenta profundamente o falecimento de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto durante 42 anos", refere o clube alvi-negro. "Figura ímpar do futebol português, Pinto da Costa liderou o FC Porto ao longo de 15 mandatos consecutivos, somando um palmarés excepcional a nível nacional e internacional", acrescentando que "dedicou a sua vida ao FC Porto e deixa o desporto português claramente mais pobre". O clube liderado por Rui Alves termina, salientando que "ao FC Porto, à família e amigos, o CD Nacional endereça sentidas condolências neste momento de luto".

"O Club Sport Marítimo manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do Futebol Clube do Porto e figura incontornável do futebol português", refere o clube na sua página oficial, acrescentando que "o presidente Carlos André Gomes e a respetiva Direção do clube apresentam à família e amigos de Pinto da Costa as mais sentidas condolências, expressando solidariedade neste momento de dor".