Casal ferido em despiste de moto na serra

Um jovem casal, de 28 e 29 anos de idade, ficou esta tarde ferido na sequência de despiste de motociclo ocorrido no Caminho Florestal entre a Eira do Serrado e o Areeiro.

Com escoriações diversas, as duas vítimas foram socorridas e transportadas ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.