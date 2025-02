Hamas adia próxima troca de prisioneiros com Israel "até nova ordem"

O braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, anunciou hoje que a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos não será realizada no próximo sábado devido às "violações inimigas" dos termos do acordo de cessar-fogo.

"Por conseguinte, a entrega dos prisioneiros sionistas, cuja libertação estava prevista para o próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até nova ordem", declarou o grupo islamita radical em comunicado.