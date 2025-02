"Madeirenses ficaram a perder com a saída do BE do Parlamento"

O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições regionais de 23 de Março, Roberto Almada, defendeu que a saída do partido da Assembleia Legislativa da Madeira representou uma perda significativa para a Madeira. “Os madeirenses ficaram a perder com a saída do Bloco de Esquerda do Parlamento”, afirmou, sublinhando que a sua candidatura tem como principal objectivo reconquistar a presença no hemiciclo regional.

“Os objectivos são fazer voltar o Bloco de Esquerda ao Parlamento, de onde nunca deveria ter saído, em bom rigor. A Madeira e os madeirenses ficaram penalizados com essa ausência, reforçou Almada. O candidato do BE destacou que o partido sempre teve um papel activo na apresentação de propostas concretas para resolver problemas estruturais da Região, nomeadamente na habitação, área onde considera que a crise dos custos elevados tem sido um entrave ao bem-estar dos madeirenses, bem como na luta contra "os tubarões que se instalaram à sombra deste regime de quase 50 anos", recordando e prometendo combater esse estado de situação.

Defendeu também a necessidade de uma força política no Parlamento que valorize os salários e as pensões de reforma, alertando para a situação dos idosos, que considera serem “os mais pobres dos pobres da nossa terra”. Para além disso, apontou a juventude e a educação como áreas que precisam de maior atenção e investimento.

Roberto Almada criticou ainda a falta de iniciativa dos partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, nomeadamente em áreas como a saúde e a precariedade laboral. Segundo o candidato, muitos dos problemas que poderiam ter sido debatidos e resolvidos “foram ignorados” ou “mal levantados” pelos deputados actuais.

Com estas declarações à saída do Tribunal do Funchal onde participou na entrega da lista, Almada reforça a necessidade de o BE regressar ao Parlamento como uma voz activa na defesa dos direitos dos madeirenses, comprometendo-se a apresentar propostas que promovam melhores condições de vida para a população.