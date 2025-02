Cinco quedas de árvore e duas derrocadas em Câmara de Lobos

O mau tempo que se fez sentir esta manhã, nomeadamente a chuva e o vento fortes, provocaram duas derrocadas e cinco quedas de árvores no concelho de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos procederam ao corte das árvores no sítio do Damasqueiro, no Estreito, no Pomar Novo, no Jardim da Serra, na Estrada João Gonçalves Zarco e no Caminho Marco e Fonte da Pedra, junto ao Caminho de Belém.

Algumas destas árvores atingiram cabos de média tensão, tendo os técnicos da Empresa de Electricidade sido chamados ao local.